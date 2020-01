Karim comete un error a la hora de apuntar las comandas que desencadena en un auténtico caos en la sala y en la cocina con el que Alberto Chicote se desespera.

Los platos del servicio de 'El Tigris' están preparados pero nadie los saca. Por ello, Ana decide tomar la iniciativa y ser ella quien los sirva. Pero al ver la comanda el chef de Pesadilla en la cocina y la dueña se dan cuenta de que Karim ha cambiado el orden de las mesas y hay comandas con el mismo número. ¿Resultado? Un caos. Los camareros no saben a qué mesa tienen que servir los platos y el error del dueño de 'El Tigris' desencadena en un completo caos.

Karim intenta solventar el error pero a estas alturas del servicio es practicamente imposible. "No te mato porque me quedo sin un camarero fuera que si no...", le dice el conductor del programa desesperado.

Al caos de las comandas se une el descuido en cocina con la comida. Los comensales se quejan de que la pizza que les han servido está quemada y tras intentar remediarlo hasta en cuatro ocasiones, la última pizza que le vuelven a poner en la mesa, también está quemada. Chicote no sabe dónde meterse.