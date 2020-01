El chef Alberto Chicote abandona 'El Tigris' después de los continuos desplantes de Karim. El propietario del kebab no ha pedido su ayuda y el chef no ha ido al restaurante a hacer el "canelo".

Alberto Chicote es testigo del primer servicio de'El Tigris' donde ve al kebab en acción. Un servicio que se convierte en un caos por la mala forma que tiene Karim de gestionar las comandas. Para que el dueño sea consciente de la "pésima organización", el chef de Pesadilla en la cocina le enseña una comanda tomada hace una hora y que acaba de salir.

Karim tiene claro por qué salen tarde los platos. "Si me paro a hablar contigo se retrasa la comida, así de claro", le echa en cara al chef que no tarde en reaccionar: "Este tiene un morro que se lo pisa. Es alucinante. Ahora la culpa es mía, ¡tócate los cojones, Julián!".

Debido a esa tardanza, los clientes se empiezan a quejar de las condiciones en la que llegan los platos. Están fríos y no dudan en devolverlos. Yasmina, la camarera e hija de Karin, le pide a su padre que vuelva a hacer la comida. "¡Repítelos ya! Me han dicho que se van", le dice. La respuesta del dueño es clara: si quieren que se repitan los platos, tienen que esperar hasta el final.

Tras ver la actitud del propietario, Alberto Chicote lo 'cala' enseguida: quiere estropear el servicio porque en realidad quiere echar el cierre al kebab. "Fíjate que estoy pensando que lo que tú lo que quieres es joderlo. Te importa un huevo esto porque tú lo quieres vender", comenta el chef.

Karim afirma que lo que ha dicho el conductor de Pesadilla en la cocina es correcto. "¿Has visto cómo lo he entendido? Si yo parezco tonto pero luego...", le responde antes de dejarle la palabra en la boca.

Desplante tras desplante, Chicote no se calla. "Te voy a preguntar una cosa. ¿Tú te piensas implicar un poquito en el trabajo que tenemos que hacer o te va a importar todo un huevo? Porque si te va a importar todo un huevo dímelo y desde hoy no cuento contigo porque yo he venido a trabajar no a hacer el canelo".

Un rapapolvo que Karim cree injusto. "El que no eres justo conmigo eres tú. Yo vengo aquí a currar y tú vienes a echar lo justito y a pasar de mí como de pisar charcos", le responde tajante Chicote.

Pero Karim no se queda callado: "Yo no te he pedido que vengas". Un frase por la que Chicote decide abandonar el servicio. "Tienes toda la razón del mundo", asegura antes de coger la puerta.