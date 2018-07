Chicote, a la Mari: "No voy a ir todos los días a correr detrás tuyo, ¿eh?"

LA MARI VUELVE A ABANDONAR EL SERVICIO

El servicio de ‘La Estación’ es un caos, no hay coordinación, las comandas están confundidas y duplicadas. Además los clientes están saliendo a tomar el fresco porque se les está agotando la paciencia de esperar el pollo. Un plato que nunca llegará porque no hay suficiente y que desespera al equipo del restaurante. Aunque no será lo único que altere al personal. Una confusión a la hora de cocinar un plato hará a la Mari abandonar de nuevo el servicio y a Alberto Chicote salir corriendo otra vez.