Alberto Chicote: "En vez de cocineros parecéis bibliotecarios"

SE MASCA LA TRAGEDIA

Llega la cita definitiva del Yatiri con su destino, en el servicio de reapertura. Un servicio que empieza con tarjetas rojas y el bloqueo de Mario que no se aclara con los platos. Y es que el chef se ha quedado en blanco y no sale ningún plato a los clientes, que no paran de quejarse. Por ello, Nuno coge el mando y el servicio empieza a salir adelante.