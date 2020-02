Llegan las primeras comandas y Alberto Chicote se sorprende porque no se establece ningún orden para sacar los platos. Van saliendo los platos pero nadie sabe a que mesa van. Gemma reconoce el descontrol pero tampoco hace nada para solucionarlo y Chicote se sorprende de su pasividad.

Los segundos platos salen antes que los primeros y ninguna mesa sale completa. "Pero esa mesa come cada uno un primero, es decir que tenemos gente comiendo y gente mirando", comprueba Chicote. Los clientes también piden explicaciones al ver que llegan unos platos sí y otros no.

Otros momentos relacionados

El chef se dispone a probar la comida para entender cuál es el problema de La Habana pero acaba más confundido aún porque la comida está buena, los precios bajos y las raciones generosas. Chicote alucina con el tamaño del cachopo. "¡La virgen santa!", se sorprende.

Alberto Chicote quiere conocer la visión de Juan, el dueño de La Habana, sobre el futuro porque él tiene 70 años y su hija Gemma debería tomar el relevo. Sin embargo, su padre no está convencido de que pueda con ello. "Ella vale para cocinar para lo otro va a necesitar años", asegura.

En un nuevo servicio, Alberto Chicote se encuentra con los mismos problemas a pesar de haber hecho indicaciones sobre la comunicación de las comandas y la organización. Además ve que Fátima ha metido un cachopo a la sartén con el aceite frío pero en vez de sacarlo lo deja dentro. Chicote se queda sin palabras para el "súpercachopo, extragraso".

Los clientes se quejan de la desorganización porque salen platos a mesas que han llegado más tarde mientras ellos esperan por los entrantes. Alberto Chicote llama la atención a Gemma porque todo lo que faltan son sus primeros. "He ido lo más rápido que puedo, más ya no puedo", comenta la hija del dueño.

En un intento por sacar adelante el servicio los camareros y Juan comienzan a llevarse platos y hablan todos a la vez, ante el barullo que se monta Chicote pone orden: "Esto no es el patio de un colegio".

El equipo de reformas de Pesadilla en la cocina hace un cambio radical con la imagen de La Habana. No sólo la imagen, Chicote rebautiza el restaurante como La Foguera haciendo alusión a la parrilla central. Un nuevo nombre para un restaurante que ha quedado "superguapo".

El servicio de reapertura no empieza con buen pie. Gemma no se ha estudiado los platos y los que prepara no los calienta. Un error por el que Chicote tira de ironía y le da otra idea de negocio: "Yo que tú cerraba el restaurante y montaba una heladería que así sabes que sacándolo frío no va a pasar nada".

Los platos de la reapertura no salen en condiciones a las mesas de los comensales. Gemma no sólo sirve los platos fríos y reparte mal el género. 'Fallo' de Chicote: "Oye, no os pregunté si sabíais contar, me cago en la puta, ¡qué error más grande!".

La paciencia de Chicote se termina al final del servicio de reapertura y estalla contra Gemma. La hija del sueño de La Foguera no hace caso a las directrices del chef de Pesadilla en la cocina y decide dejarle las "cosas claritas": "Cada vez que me dices que sí te lo pasas por el Arco del Triunfo".