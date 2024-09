Alberto Chicote se traslada junto al equipo de Pesadilla en la cocina a Fuenlabrada, conocida localidad del sur de Madrid en la que se encuentra la Taberna Danka. Aunque su propietario, Dani, es de Rumanía, se ha enfocado mucho en la comida que se sirve en Asturias. "El cachopo de la Taberna Danka es uno de los mejores de Fuenlabrada", destaca el encargado y jefe del local.

Sin embargo, su pareja, Anka, reconoce que muchas veces la jefa parece que es ella: "Yo soy la que intento manejar todo un poquito". No obstante, el temperamento de Anka, que no para de gritar a sus cocineros, es uno de los aspectos más negativos del local. Algo que Alberto Chicote comprueba en primera persona nada más llegar. "En Taberna Danka lo hago yo casi todo, yo soy un poco encargada de todo", explica Anka, que detalla que está en terraza, es camarera y "donde haga falta".

"Pero más en la cocina, porque no me fío, la cocina no sale si no estoy yo ahí", reconoce la mujer, que, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia, no para de abroncar a sus cocineros. "Esto, lo primero, lo habéis hecho fatal. La cebolla no se pone encima, la cebolla se pone debajo del queso", señala Anka a Abdel, el cocinero, quien reconoce que no tiene "ni idea" de la comida asturiana. "¿No sabes lo que es el entrecot?", pregunta alucinada Anka, que contesta tajante a Abdel: "Pues vete a tu puta casa si no sabes lo que es un entrecot". "Soy marroquí, árabe", se excusa el cocinero.