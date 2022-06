En uno de los programas de Pesadilla en la cocina, Alberto Chicote acudió a 'La Cueva de Juan', un restaurante con un dueño muy desubicado, un único empleado que lo hacía absolutamente todo y en el que los alimentos caducados o una cocina con un nivel de grasa y suciedad que rozaba lo insalubre dejaron al exitoso chef alucinado.

Pero estos son algunos de los horrores que se encontró Alberto Chicote nada más abrir la puerta del asador La Cueva de Juan, un restaurante de la localidad valenciana de Paiporta que gozaba de mala fama y cada vez menos clientes.

El presentador de Pesadilla en la cocina se indignó nada más entrar en la cocina, donde comprobó la mala calidad de los productos y la suciedad de la cocina. "¿De esta sartén han salido los huevos que me has puesto a mí?", preguntaba indignado Alberto Chicote al ver la sartén: "No he visto una con tanta mierda nunca". Pero no solo eso, Alberto Chicote no daba crédito al ver la situación del resto de la cocina: "¿Sabéis lo que supone que alguien se coma algo que esté en contacto con el óxido? ¡le puedes mandar al hospital y hasta luego, Lucas". Además, el chef alucinaba además al ver cómo el dueño recuperaba de la basura unas chuletas que había tirado el chef en Pesadilla en la cocina y le recordaba: "Hacer esto es jugar con la salud de la gente".

Chicote tira de humor al ver "una cosita negra"

Además, en la prueba el menú de La Cueva de Juan el chef se encontró una "cosa negra" en su plato. Puedes ver su reacción en el siguiente vídeo.

