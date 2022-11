A lo largo de las ocho temporadas de 'Pesadilla en la cocina', Alberto Chicote ha vivido todo tipo de situaciones. Sin embargo, el cocinero ha reconocido en 'Al Rojo Vivo' que para él lo peor es ver el desánimo con el que se encuentra a las personas que va a ayudar.

"Todos los que llaman están desesperados. Cuando tienes un negocio en el que has invertido todo lo que tienes pero no funciona y no sabes qué pasa, te desesperas", reconoce. Una complicada situación de la que Chicote intenta ayudarles a salir.

A pesar de que por el camino tiene que vivir situaciones de lo más complicadas, reconoce que al final todo merece la pena. El cocinero no ha dudado en desvelar cuál es el mejor momento que ha vivido a lo largo de todas las temporadas, dejando claro que es algo que se repite en cada programa. De esta forma, para él, lo más especial es terminar y ver "en sus caras esa ilusión recuperada".