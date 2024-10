Alberto Chicote decide que Khadi, la esposa del dueño de 'BrasasYmás', ayude al equipo durante el servicio como jefa de sala. La jornada empieza mal, y la mujer del propietario busca a Aida, la camarera, para reorganizar al equipo, pero no la encuentra, no la ve por la sala. Finalmente la encuentra en la cocina.

"Aida, ¿qué haces ahí?", le pregunta Khadi, que sin dejarle responder le recrimina: "No estés dentro, es que dentro no pintas nada". Sami, su compañero, aprovecha la ocasión y va a reprocharle su actitud. "Aida, ya vamos otra vez desbordados con el servicio, con un estrés que lo flipas y estás todo el rato en la cocina", le critica.

La camarera les responde que ella está sacando platos y metiendo comandas, mientras se va muy enfadada dirección a la cocina. "Yo esto no lo veo normal, no lo veo normal. ¡Todos a por mí! Lo estoy haciendo lo mejor posible y todos a por mí", exclama la camarera, que pregunta desbordada a su jefe: "¿Qué hago si las mesas están atendidas? Falta la comida, Redón. ¿Por qué tu mujer me tiene que decir qué hago dentro? Estoy sacando la comida”. Aida superada por la situación se va del restaurante, mientras Chicote se pregunta a dónde va.

Kadhi llega a la cocina a dar explicaciones a su marido y le dice que ella no le ha dicho nada malo, que solo le ha pedido que no esté parada en la cocina, que esté en el comedor. "Estás aquí para poner orden, no desorden", le recrimina su esposo, lo que provoca que el matrimonio comience a gritarse.

En el comedor no dan crédito con los chillos que están escuchando. "Esto es inaceptable en un restaurante, que haya más gritos que comida", se queja un comensal, que cuenta que no le han servido nada. Finalmente, el dueño de 'Brasas y más' pide a su esposa que salga a pedir disculpas a Aida y le pide que vuelva al trabajo.