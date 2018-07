Gordon Ramsay: "Era comida para gatos"

EL CHEF RAMSAY PRUEBA LA COMIDA

Tras enseñarle la comida al chef Ramsay, este queda muy decepcionado. Luigi no entiende cómo su plato estrella no le ha gustado al chef: "No puede ser, llevo haciendo esta comida durante treinta años". El chef Ramsay le explica que probablemente ése sea el problema. A Toni, su hermano, parece no afectarle la situación, se toma todo de otra forma.