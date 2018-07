María José: "La gente de Jerez como no toque no ve. Y yo como buena jerezana si no toco no veo"

QUERÍA AGRADECER QUE LE DABAN TECHO CON UN ABRAZO

Las amigas jerezanas y el matrimonio de Pekín Express consigue alojamiento en la primera noche. Una noticia que emociona a María José que no duda en darle un abrazo a la anfitriona, pero para, al ser advertida por sus compañeros que no la toque debido a su cultura. "La gente de Jerez como no toque no ve", explica.