Lolita Flores, sobre su ideología: "Quiero que tengamos seguridad social, vivienda y una vida libre. Si eso es ser de izquierdas, lo soy"

Lolita asegura que en su casa nunca se hablaba de política y defiende la importancia de la vivienda, la sanidad y la libertad. "¿Eso es ser de izquierdas?", pregunta Aimar. "¿Qué es ser de izquierdas?", responde ella.

Lolita reflexiona en La Noche de Aimar sobre algo de lo que pocas veces ha hablado en público: su relación con la política. La artista asegura que en su familia nunca se habló de política y explicó que las preocupaciones eran otras muy distintas. "En mi casa se hablaba de que había que llenar la nevera", afirma al recordar el ambiente en el hogar en el que creció junto a su madre, Lola Flores. Ahora, tampoco suele significarse.

Durante la conversación, la intérprete defiende que su principal interés es que funcionen los servicios públicos y que los ciudadanos puedan desarrollar su vida con tranquilidad. "Yo lo único que quiero es que mi país vaya bien y que tengamos una buena seguridad social, que tengamos una buena salud, que tengamos un buen transporte y que tengamos un derecho a la vivienda y una vida libre y cómoda", señala.

Tras escuchar su reflexión, Bretos le plantea si esa visión podría identificarse con posiciones de izquierdas. "¿Eso es ser de izquierdas?", pregunta ella. Aimar cree que si no lo es, se le parece bastante. "Entonces, sí", dice con convicción, para después recordar que su prioridad ha sido siempre trabajar, esté quien esté al mando, y respetar las leyes.

"Yo no me meto en política. Yo nací con Franco. Cuando murió tenía 15 años. He vivido PP, he vivido PSOE, he vivido centros y aquí estoy. Yo cumplo la ley y lo único que quiero es vivir tranquila, libre y que me dejen trabajar", subraya.

Lolita explica además que, como artista, ha trabajado con personas de ideologías muy distintas y defiende que su papel no pasa por entrar en debates partidistas. "Donde yo voy a trabajar tengo que trabajar con todos", insiste.

Eso sí, cuando Aimar le pregunta si alguien le ha hecho mucho daño en su vida, el primer nombre que sale de su boca es el del exministro Cristóbal Montoro.

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