Lolita Flores, contra Cristóbal Montoro: "Me dan ganas de llamarle y que me devuelva los dos millones que me quitó"

Alfonso Arús muestra este vídeo en el plató de Aruser@s en el que "Lolita Flores le lanza un zasca a Cristóbal Montoro". Y es que durante años, Cristóbal Montoro fue el rostro de la austeridad y el cumplimiento fiscal en España, pero ahora es él quien está bajo investigación por presuntas irregularidades fiscales.

Lolita Flores recuerda el mal momento económico que sufrió durante la época de Montoro como ministro de Hacienda. "Vivo de alquiler porque me dio para comprarme un piso, pero lo vendí para pagar a Hacienda cuando estaba el señor Montoro", asegura la artista, que se muestra tajante: "Me dan ganas de llamarle y decirle que me devuelva los dos millones de euros que me quitó en ocho años".

"Pagaba pero luego se me hacían inspecciones y, como a mí, a muchos artistas de este país", asegura Lolita Flores, que insiste: "Una cosa es pagar impuestos y otra, que te hagan inspecciones sin venir a cuento y que luego ese dinero que te han quitado vayan a otros lugares que no tienen nada que ver con los servicios públicos".

Tras escucharla, en el plató de Aruser@s destacan que da la sensación de que Montoro cambió la ley "para trincar" a famosos como artistas, periodistas o futbolistas.