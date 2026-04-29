El emotivo vídeo en el que Juan Diego Botto recita un poema "premonitorio" de Lorca: "España sigue con miles de desaparecidos en cunetas"

Juan Diego Botto recita en este vídeo el poema de Lorca en el que habla de que "el mar recordó de golpe los nombres de todos sus ahogados": "Lorca es uno de los miles ahogados que están repartidos en las cunetas de toda España".

"Cuando se hundieron las formas puras, bajo el 'cri cri' de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias, abrieron los toneles y los armarios, destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No. No me encontraron. Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba, y que el mar recordó ¡de pronto! los nombres de todos sus ahogados", recita Juan Diego Botto en este vídeo un fragmento del poema de Lorca 'Poeta en Nueva York' en el plató de La Noche de Aimar.

El actor y director explica que se trata del final de la "Fábula y rueda de tres amigos": "Es muy difícil no ver hoy en día una suerte de premonición cuando Lorca habla de que fue asesinado y de que buscaron su cuerpo y no lo encontraron, y es cierto que se le buscó y no se le encontró". "Es un poema que me emociona mucho", confiesa Botto, que recuerda que "Lorca es uno de los muchos ahogados de este país".

Juan Diego Botto recuerda que en España hay miles de "ahogados repartidos en las cunetas": "En España hay cosas no resueltas como, por ejemplo, que Lorca siga siendo un desaparecido". Por eso, el también director critica que España no haya "saldado las deudas con su pasado" y recuerda que, como Lorca, "decenas de miles de maestros, maestras, sindicalistas o gente humilde fue sacada de sus casas, fusiladas y aun no han sido encontradas".

Puedes ver el emotivo momento en el que Juan Diego Botto recita ese fragmento de Lorca en el vídeo principal de esta noticia.

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