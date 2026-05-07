Jesús Sánchez Adalid admite que los curas tienen "sueños eróticos o húmedos": "Somos humanos"

El sacerdote Jesús Sánchez Adalid reflexiona en 'La Noche de Aimar' sobre si "el celibato crea monstruos", la sexualidad dentro del sacerdocio y los abusos en la Iglesia: "Hay abusos, los ha habido y los habrá".

Hablando sobre los escándalos que rodean a la Iglesia, Aimar Bretos pregunta al sacerdote Jesús Sánchez Adalid hasta qué punto el "elevado número" de abusos sexuales dentro de la Iglesia está relacionado con el celibato. "¿El celibato crea monstruos?", cuestiona el presentador de laSexta.

"Hay abusos, los ha habido y los habrá; donde esté el ser humano, los habrá", responde con rotundidad el sacerdote. No obstante, subraya que, en el caso de la Iglesia, "esto produce un escándalo mayúsculo", advirtiendo de la enorme gravedad del problema.

Bretos plantea otra cuestión: "¿Los curas renunciáis a la sexualidad o a la sexualidad con otras personas?". A lo que Sánchez Adalid explica que "lo que se les pide es llevar una vida pura de pensamiento, palabra y obra".

"¿Y eso se puede? ¿Un cura no tiene sueños eróticos o húmedos?", interviene Thais Villas. "Eso es dificilísimo, porque somos humanos", reconoce el sacerdote, asegurando que "por supuesto que sí". "Porque somos humanos", insiste. Además, sostiene que dentro de la Iglesia existe una idea que ha comprendido mejor con el paso del tiempo: "Tú tienes que revisar tu vida constantemente, porque te equivocas y hay trampas".

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