Sánchez Adalid, sacerdote y escritor, comparte la confesión de un "político muy conocido" condenado por corrupción

En 'La Noche de Aimar', el sacerdote relata la confesión de un "conocido político" condenado por un delito de corrupción "gravísimo" y desvela qué ocurre si alguien admite ante un cura un delito aún oculto para la Justicia.

Jesús Sánchez Adalid sostiene que hay una idea dentro de la Iglesia que ha comprendido mejor con el paso del tiempo: "Tienes que revisar tu vida constantemente, porque te equivocas y hay trampas". A raíz de esta reflexión, el sacerdote comparte con Aimar Bretos una anécdota relacionada con la confesión de un político "muy conocido" que había cometido un delito de corrupción "gravísimo" y que acabó pagando con cárcel. "No voy a decir el nombre, por supuesto", advierte el cura en 'La Noche de Aimar'.

Según relata, al escuchar aquella confesión, sintió "curiosidad humana" y decidió preguntarle directamente por qué había actuado así. "Tenía todo: una pareja extraordinaria, inteligente y bella, una familia, unos hijos y, sobre todo, mucho dinero. ¿Para qué quería más?", recuerda Sánchez Adalid.

El sacerdote asegura que la respuesta del político le hizo comprender muchas cosas. "Me dijo: 'Imagínate que vas por el campo y, de pronto, ves algo muy apetecible. Simplemente te dejas llevar por la atracción y cae sobre ti una red que te atrapa'", relata Adalid sobre la explicación que recibió, cuando el político ya era plenamente consciente de lo que había hecho.

Aimar Bretos da un paso más allá y plantea una cuestión concreta: en este caso, el político acudió a confesarse cuando el delito ya había salido a la luz, pero ¿qué ocurre si alguien confiesa un delito grave que todavía no ha sido descubierto por la Policía ni juzgado?. "Hay que conservar el secreto de confesión", desvela el sacerdote.

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