Iñaki Gabilondo recuerda la entrevista que más le ha marcado: "Cuando me dijo eso me caí de la silla"

"Ante un micrófono damos dos versiones: el qué decimos y el cómo, que transmite la forma en que uno escucha, discrepa y se relaciona", comparte Gabilondo en 'La Noche de Aimar', al reflexionar sobre el valor emocional de las conversaciones.

Iñaki Gabilondo reflexiona en 'La Noche de Aimar' sobre su trayectoria como entrevistador y sobre aquellas conversaciones que permanecen en la memoria más allá de los grandes nombres de la política o la economía. Aunque reconoce que esas entrevistas forman parte de un "cuadro de honor", asegura que las más emotivas han surgido "de los momentos más inesperados con emociones mayores".

Entre ellas, destaca la charla con una mujer cuyo hijo había estado en coma y había sido dado prácticamente por muerto. El joven, sin embargo, logró recuperarse y, según relató la madre, llegó a decirle que "había estado todo ese tiempo escuchándola". "Cuando su madre me dijo eso me caí de la silla del estudio", ha recordado Gabilondo. "A veces las emociones fundamentales vienen de los puntos menos inesperados".

Sobre si esas emociones "le han llegado ha tumbar alguna vez", el periodista ha remarcado la dimensión comunicativa de las entrevistas. "Ante un micrófono damos dos versiones: el qué decimos y el cómo lo decimos, que es otro mensaje", ha señalado. En su opinión, ese "cómo" transmite también la forma en que "uno escucha, discrepa y se relaciona con el otro".

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