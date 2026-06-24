Hoy, Aimar Bretos, cierra temporada de La Noche de Aimar con María Galiana y Alberto San Juan

La Noche de Aimar, con Aimar Bretos, finaliza su primera temporada con la visita de María Galiana y Alberto San Juan, esta noche a las 23 horas en laSexta.

laSexta estrena esta noche a las 23 horas la última entrega de la primera temporada de La Noche de Aimar, el primer formato de Aimar Bretos tras su incorporación al grupo Atresmedia. En este octavo programa María Galiana y a Alberto San Juan, serán los invitados famosos que pasen por la mesa del presentador para hacer balance tanto de su vida personal como profesional.

La Noche de Aimar es un programa semanal de entrevistas en el que Aimar Bretos traslada a la televisión la esencia y la personalidad que le han convertido en uno de los periodistas más aclamados y reconocidos del panorama actual. La ganadora de un Goya María Galiana, que a sus 91 años representa estos días en teatro 'Yo solo quiero irme a Francia', charla con Aimar sobre su trayectoria, su pasado como maestra, sobre envejecer y sobre el feminismo, entre otros temas.

Por su parte, Alberto San Juan, que acaba de estrenar la película La Luz, se abre con Bretos para hablar de política, la izquierda y la Iglesia, entre otros asuntos.

Por La Noche de Aimar han pasado ya figuras muy relevantes en España en diferentes ámbitos como José Sacristán, Iñaki Gabilondo, Lolita, Jorge Valdano, Jesús Vazquez, Manuel Carrasco, María del Monte, Ana Belén, Belén Rueda y Juan y Medio, entre otros

La Noche de Aimar es una producción de Atresmedia en colaboración con Newtral, que se puede ver también fuera de España a través de atresplayer Internacional.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido