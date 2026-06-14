María Galiana se sincera en La Noche de Aimar: "Se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Una gran esclava, diría yo"

El contexto El próximo miércoles a las 23:00 en laSexta, tanto Galiana como el actor Alberto San Juan se dejarán descubrir más a fondo en una conversación con Bretos.

El próximo programa de La Noche de Aimar contará con dos actores españoles de lo más reconocidos. El presentador entrevistará a Alberto San Juan y a una de las intérpretes más admiradas, queridas y respetadas: María Galiana, nacida en Sevilla en 1935.

Por su parte, y tal como se ha podido observar en un adelanto, la actriz que da vida a Herminia López en 'Cuéntame cómo pasó', regalará a la audiencia reflexiones de lo más valiosas.

"La dichosa sociedad patriarcal en la que estamos inmersos y de la que vivimos... Cuando yo empecé, a mí me preguntaban, 'ah, sí, ¿entonces te vas a dedicar a la interpretación?'. Pues sí, respondí. '¿Y qué dice tu marido?' Y yo le decía, 'si fuera mi marido el que se dedicara a esto, ¿le preguntaríais qué dice tu mujer?, ¿a qué no?", narra.

Así, dice que en esta situación, cualquiera consideraría que una mujer querría que él triunfara. "Siempre se ha dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Una gran esclava, diría yo", sentencia.

El próximo miércoles a las 23:00 en laSexta, ambos actores se dejarán descubrir más a fondo en una conversación con Bretos.

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