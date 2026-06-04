La entrevista completa de Aimar Bretos a Jorge Valdano en La Noche de Aimar: "El fútbol empieza por la cabeza"

"100% argentino y 100% español", así se define Jorge Valdano en La Noche de Aimar, donde repasa junto a Bretos desde su llegada a España con 19 años, su etapa como director deportivo en el Real Madrid donde "descubrió" a Raúl, quien le manda un emotivo mensaje durante la noche, y cómo fue el sentar a "amigos suyos" en el banquillo.

"El fútbol empieza en la cabeza". Con esta reflexión ha arrancado Jorge Valdano su entrevista en La Noche de Aimar, donde ha señalado que su primer "gran refugio" fue el balón. "Fue mi primer amor y no exagero. No necesitaba un amigo, necesitaba un balón", ha confesado ante Aimar, evocando la pasión que le acompañó desde la infancia.

Con tan solo 19 años dejó Argentina para venir a España, en una etapa en la que la muerte de su padre marcó de forma determinante sus decisiones. Valdano reconoce que, en los momentos más complicados, "tenía que tomar decisiones comprometidas y no tenía esa voz de un adulto" que lo acompañara.

Para Valdano, "hay un fútbol que piensa en el espectador y otro pragmático que piensa en el resultado". "Yo me adhiero más al primero", ha afirmando el exfutbolista, que ha defendido una visión del juego ligada a la belleza y a la emoción, pero sin renunciar a la competitividad:"Para mí el fútbol es una expresión artística y a eso no hay que renunciar nunca".

El estadio como espejo social

Valdano se ha detenido en los episodios de racismo y xenofobia en el deporte, y en cómo estos "adelantan muchas veces los latidos sociales": "Se puede leer una sociedad a través de los estadios de fútbol. El estadio exagera, y en la exageración hay enseñanza".

Preguntado sobre si alguna vez le han insultado con "rojo", se ha remontado a los primeros años "cuando llegó al Real Madrid". "Había inscripciones en el Bernabéu, era el momento en el que los Ultras Sur tenían la palabra, entonces las acusaciones eran por sudaca, rojo y traidor". Sin embarg lo que mas le dolía era "sudaca", porque "comprometía a mucha gente inocente". "Gente que no tenía la defensa de la fama que tenía yo en ese momento", ha reconocido el argentino.

Sobre el Real Madrid, Valdano ha remarcado la capacidad transformadora del club blanco. Un club del que dice salir "sin ser el mismo". "Te dota de identidad, a mí me marcó y solo estuve tres años, pero todo el mundo me identifica con el Madrid", ha asegurado.

En relación a Florentino Pérez, considera que atraviesa un "mal momento" porque su "comparecencia pública se ha politizado". "Parece que es Drácula", ha ironizado, aprovechando para reivindicar su gestión y definirlo como "un gran hombre" y "un jefe muy fácil": "Ha llevado una gran obra, la de reconstrucción del Real Madrid, que solo la podía haber hecho él. Las opiniones tienen que tener en cuenta su legado".

Para Valdano, en el club blanco hay "tanto gente de derechas como de izquierdas, es un club de una popularidad tremenda y no pide carnet de afiliación política".

El mensaje de Raúl: "Papá futbolístico"

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ha llegado cuando Aimar Bretos le ha mostrado a Valdano unas palabras que le ha dedicado Raúl González Blanco, donde ha recordado cómo fue su debut con el primer equipo del Real Madrid bajo sus órdenes.

"Hola, papa futbolístico. Me siento muy afortunado de que la vida cruzara nuestros caminos y, más aún, porque sigamos manteniendo una relación tan bonita. Fuiste valiente al apostar por mí y no te pude fallar. Un 29 de octubre de 1994 empezó una historia única que para nosotros será siempre eterna, te quiero Jorge", le ha comentado exdelantero blanco.

Para Valdano, "Raúl fue un talento superior que se descubrió solo". "Si hubiera estado otro entrenador también lo habría descubierto, porque marcaba mucha diferencia", ha comunicado el argentino, desvelando que el vínculo entre ambos sigue intacto: "Nos vemos casi todas las semanas, comemos, debatimos...Y su primer hijo se llama Jorge, no se puede devolver más y mejor".

Corrupción en el fútbol

"En el fútbol hay seres humanos", ha respondido el argentino, preguntado sobre si hay corrupción en el fútbol. "Seguramente hay corrupción económica, pero no he tenido nunca complejo de persecución, nunca he sentido que he perdido el partido por el árbitro. Si he perdido es porque no he estado lo suficientemente bien", ha zanjado ante Bretos.

Salud mental y el diálogo interno

Valdano cierra la entrevista con una reflexión sobre la salud mental en el fútbol actual. "Me ha llamado la atención ver últimamente que la mayoría de los jugadores hacen terapia. En otra época eso no existía", ha explicado el argentino, que ha relacionado este fenómeno con el auge de las redes sociales y la exposición constante.

"Empezamos la entrevista hablando de que el fútbol comienza en la cabeza y, sin embargo, la parte psicológica acaba de aparecer en escena. Me da la sensación de que está muy relacionado con las redes sociales", ha concluido.

*Puedes volver a ver la entrevista completa de Aimar Bretos a Jorge Valdano en La Noche de Aimar en atresplayer.

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