Valdano reivindica ante Bretos el fútbol que "piensa en el espectador": "Es una expresión artística”

"Hay un fútbol que piensa en el espectador y otro pragmático que piensa en el resultado, me adhiero más al primero", confiesa el exfutbolista argentino, que se sienta en la mesa de La Noche de Aimar para reivindicar la dimensión artística del deporte.

Para Jorge Valdano, "el fútbol empieza en la cabeza".mEl argentino defiende ante Aimar Bretos cómo el futbolista "necesita una porción de ego" para competir al máximo nivel. "En el futbolista hay algo de artista", explica. Por eso considera que el ego no es necesariamente un defecto, siempre que se mantenga bajo control: "Hay que tener suficiente para desafiar y sentirse cómodo ante el público, pero no demasiado como para terminar creando conflictos", asegura.

Preguntado sobre si existe un fútbol de izquierdas y otro de derechas, y sin querer entrar en el "controvertido planteamiento" que durante años protagonizó César Luis Menotti, el argentino asegura que "sí" establece una diferencia clara entre dos maneras de entender este deporte. "Hay un fútbol que piensa en el espectador, en los demás, y hay otro pragmático que piensa en el resultado. Yo me adhiero más al primero. Para mí el fútbol es una expresión artística y a eso no hay que renunciar nunca", asevera.

Sin embargo, la belleza no está por encima del resultado. "El resultado es imprescindible, porque hablamos de un fútbol profesional, lo que no hay que hacer es descartar la belleza como posibilidad", remarca.

*Puedes volver a ver la entrevista completa de Aimar Bretos a Jorge Valdano en La Noche de Aimar en atresplayer.

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