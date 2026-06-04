Valdano desmonta prejuicios sobre el Real Madrid: "Hay gente de izquierdas y de derechas, no piden carnet de afiliación política"

En La Noche de Aimar, el exentrenador madridista reflexiona sobre la relación entre fútbol e ideología, cuestionando los prejuicios históricos en torno al Real Madrid: "Cuando el club cumplió 100 años, me ocupé de que 12 intelectuales de izquierdas escribieran cuentos de fútbol relacionados con el Madrid".

Comentando la relación entre los clubes de fútbol y la ideología política, Jorge Valdano señala a Bretos que "son acompañados por prejuicios", pero "detrás siempre hay una historia".

"El Barcelona 'es más que un club', sí, ¿quién lo dijo? Vázquez Montalbán, no se discute. Es el ejército desarmado de Cataluña y desde ahí crece una literatura que instala al Barcelona en ese lugar”, señala el argentino, que cuestiona algunas de las lecturas históricas más extendidas del Real Madrid.

"¿El Madrid es franquista? Estuvo 14 años desde la llegada de Franco hasta conseguir un título, ¿dónde está el franquismo? Luego ganó cinco Copas de Europa cuando Franco en Europa era un apestado político, ¿qué influencia tuvo Franco para que el Madrid ganara cinco Copas de Europa?", plantea.

"Aquí hay un prejuicio descomunal que sin embargo hizo fortuna, porque el Madrid ganaba y el que gana no necesita explicarse. Los que pierden necesitan encontrar razones que van más allá de lo estrictamente futbolístico”, concluye.

¿Se puede ser madridista y comunista?

"Perfectamente", asegura Valdano, que recuerda una iniciativa que impulsó en el centenario del club blanco. "Cuando el Madrid cumplió 100 años, me ocupé de que 12 intelectuales de izquierdas escribieran cuentos de fútbol relacionados con el Madrid. Todos eran muy madridistas y estaban escondidos precisamente por su ideología. Se publicó y se enfadaron los madridistas de derechas que no fueron invitados al libro, pero hay tanta gente de izquierdas como de derechas, es un club de una popularidad tremenda y no pide carnet de afiliación política".

"El club es un pequeño país, lógicamente el país tiene otra dimensión, no es lo mismo defender a un país en una guerra, que un club en una final de Copa de Europa", señala Valdano, que añade que "cuando vas a una final "se mete toda la fuerza de esa personalidad". "Pero la patria tiene otra dimensión", reconoce.

El exentrenador recuerda el impacto simbólico del Mundial de 1986 y el partido de cuartos de final entre Argentina e Inglaterra. "En aquel momento aquel partido en término simbólico era la venganza de la guerra de las Malvinas", explica a Aimar Bretos, añadiendo que trascendió lo deportivo. "La gente lo interpretó de esa manera hasta hoy, que se ha estrenado en Cannes 'El Partido', que recrea el efecto de ese día y el efecto que tuvo en la política argentina".

"Yo admiro a los genios, y Maradona era un genio en lo suyo. Era casi un 'rock star' jugando al fútbol, una de esas cosas que nace cada 25 años", reconoce.

Corrupción y arbitraje

"En el fútbol hay seres humanos", responde Valdano, preguntado por Aimar Bretos sobre si hay corrupción. "Seguramente hay corrupción económica, pero no he tenido nunca complejo de persecución, nunca he sentido que he perdido el partido por el árbitro. Si he perdido es porque no he estado lo suficientemente bien. Las cosas las vivía a través de mí, y eso lo aplico a la vida también", concluye el argentino.

*Puedes volver a ver la entrevista completa de Aimar Bretos a Jorge Valdano en La Noche de Aimar en atresplayer.

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