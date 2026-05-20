Jesús Vázquez confiesa cómo fue criarse y salir del armario en un ambiente "opresivo", "tóxico" y bajo la dictadura: "Lo solté de golpe"

"Reuní a mis padres y les dije; he dejado la carrera de veterinaria, soy gay, tengo novio y me voy a vivir con él", desvela Jesús Vázquez en La Noche de Aimar, que recuerda junto a Aimar Bretos cómo fue su salida del armario.

"Con mi madre tuve una relación muy especial. Era un poco posesiva, me quería muchísimo, pero era una mujer que estaba atrapada por su tiempo. Se crió en la dictadura y tenía unos pensamientos bastante afines. Mi padre era militar, falleció, y yo me crié en ese ambiente. Un ambiente tóxico, opresivo, muy de seguir la doctrina de la dictadura, el pensamiento único y todo hacerlo según las normas que imperaban".

"¿Qué les destrozó más, que fueras gay o presentador?", le pregunta Aimar Bretos, a lo que Vázquez sorprenden confesando que "lo soltó todo a la vez". "Lo dije todo a la vez y no cayó nada bien. Un día reuní a mis padres en el salón y les dije que tenía que decirles tres cosas: una, que había dejado la carrera de veterinaria hacía meses y que me había presentado a las pruebas de la RESAD de arte dramático y me habían admitido; dos, que era gay; y tres, que tenía novio y me iba a vivir con él".

Hablando de cómo en aquel momento "fue difícil" dosificar la información, denuncia que "es injusto" que "las personas homosexuales tengan que pasar por ese trance". "Cuando estás en el armario, negándote a ti mismo, pensando que estás enfermo, que eres malo, que eres defectuoso, y te hacen bullying, no sabes cómo salir de eso, intentas echarte novias...es un proceso para un adolescente muy doloroso. Cuando te liberas, es una gran liberación, pero siempre queda ese recuerdo de tener que reunir a la familia para contarlo. Y conozco casos, por desgracia, en los que les han echado de sus casas".

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