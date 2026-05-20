Jesús Vázquez, sobre su salida de Mediaset: "Les di mi vida y no me sentí correspondido, me llevó a un estado de tristeza y pena"

"¿Lo de Mediaset era vértigo? ¿Decepción?", le pregunta Aimar Bretos a Jesús Vázquez: "Fue una decepción que me llevó a un estado de tristeza y pena. Me llegué a plantear dejarlo todo", admite.

Jesús Vázquez se sincera ante Aimar Bretos sobre la "nueva etapa" a la que se enfrenta, lejos "de la noche y el alcohol". Una transición en la que cuenta con ayuda, a través de la terapia, "para asumir" su "nueva vida con felicidad".

"Llevo mucho en terapia, pero en esta último tramo llevo desde el final de la etapa con la otra empresa en la que estaba, que no fue un final bonito, ni la salida, después de tantos años de darles mi vida", confiesa a Bretos, asegurando que "salió decepcionado, disgustado y deprimido".

"¿Lo de Mediaset era vértigo? ¿Decepción?", le pregunta Aimar Bretos. "Fue sobre todo decepción. Yo le di mi vida a Mediaset y no me sentí correspondido. Una decepción que me llevó a un estado de tristeza y pena.Entre eso y que tenía 60 años, me llegué a plantear dejarlo todo", admite Vázquez.

"Hay profesionales que te ayudan a encauzar tus problemas, sensaciones y emociones. Si me ves en diciembre era otra persona; en cuatro meses estoy mucho mejor", asegura Vázquez, reconociendo que el momento le superó: "Me tocó todo a la vez: los 60, el final de una etapa laboral, la incertidumbre ante lo que me iba a pasar...Se me mezcló un jaleo en la cabeza".

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