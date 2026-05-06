Iñaki Gabilondo reflexiona con Aimar Bretos sobre el "individualismo enloquecido" y redefine el progresismo como "conciencia hacia los demás"

Iñaki Gabilondo advierte en 'La Noche de Aimar' del auge del individualismo, reivindica la autenticidad de la radio y defiende dar paso a nuevas generaciones en el oficio: "La pista central debe pertenecer a la gente que la está construyendo".

Aimar Bretos comienza la primera tertulia de esta segunda entrega de 'La Noche de Aimar' con una pregunta de fondo a Iñaki Gabilondo: ¿qué significa ser progresista en la actualidad?.

"En el fondo, es tener un cierto sentido de la conciencia del otro", ha explicado. Lejos de entenderlo como una evolución lineal, ha matizado que no cree que la vida sea "un proceso en escalera permanente hacia adelante", sino más bien "una actitud ante los demás, ante la vida y ante la convivencia".

Durante la conversación, el periodista también ha advertido sobre una posible deriva social hacia el individualismo. A la pregunta de si nos estamos olvidando de los otros, ha sido tajante: "Nos hemos olvidado por completo". Según ha señalado, la sociedad actual empuja hacia "un individualismo enloquecido", en el que predomina el "yoísmo" y donde "las personas viven encapsuladas en su propio ego", relacionándose principalmente a través de redes sociales.

En el terreno personal, Gabilondo ha reflexionado sobre su trayectoria profesional y su relación con el éxito, asegurando que nunca cayó en la trampa "del querer acumular más", en parte porque su carrera comenzó con oportunidades que superaban con creces sus expectativas. "He tenido mucha suerte. Mi primer sueldo fue dirigir una emisora", ha recordado entre risas.

También ha reivindicado la autenticidad de la radio frente a otros medios. "Quien te conoce por la radio te conoce de verdad", ha afirmado. A su juicio, la exposición diaria durante años en este medio consolida una relación más honesta con la audiencia.

Sobre decir adiós, Gabilondo asegura que "en este oficio uno se retira cuando le dejan de ofrecer cosas". "Durante bastante tiempo tuve la impresión de que la gente de mi edad estábamos ocupando la pista central del campeonato. Creo que hay que poder seguir jugando hasta el final, pero en pistas complementarias. La pista central debe pertenecer a la gente que la está construyendo", ha expresado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.