La entrevista completa de Aimar Bretos a Charo López, la actriz con la mirada que conquistó a España: "Ser guapa ha condicionado mi vida"

Charo López charla con Aimar Bretos en el plató de La Noche de Aimar sobre su vida personal y profesional, en la que recuerda una carrera marcada por su gran belleza, su rechazo a los desnudos y una escena de masturbación que sorprendió España.

Aimar Bretos empieza su entrevista a Charo López en el plató de La Noche de Aimar recitando a la propia artista: "El precio de la belleza es tener la lucidez de que se va a perder". "Esto es tuyo, ¿lo sigues pensando?", pregunta el presentador a López, que afirma que "eso es tu tema que ha estado presente" toda su vida y del que sigue "hablando desde las dudas y la inseguridad".

Durante la entrevista, Charo López repasa su vida personal y profesional. Una carrera como actriz marcada por su impresionante físico. "En una mujer que es tan guapa y tan sexy durante toda la vida, ¿las inseguridades son mayores?", pregunta Aimar Bretos a la artista, que confiesa que, aunque no sabe "calcular el tamaño de las inseguridades", estas "son enormes".

"Al principio de la vida, cuando vas siendo joven, lo vas oyendo y vas sabiendo lo que es eso de la belleza y te sienta bien, te facilita muchas cosas, para los amigos, para el amor, para el colegio...", recuerda Charo López, que destaca que "ser guapa era un pasaporte a la felicidad". Sin embargo, la actriz reconoce que con el paso del tiempo aparecen "las inseguridades": Te preguntas, '¿de qué hablan?', porque tú te ves mal muchas veces".

Ser guapa, "un arma de doble filo"

Charo López cuenta una anécdota que vivió con un director y que muestra cómo la belleza para una actriz puede ser "un arma de doble filo". "Estaba haciendo un papel que me gustaba muchísimo y me estaba saliendo de maravilla y cuando terminó la toma y le pregunté al director qué tal, me dijo que estaba muy guapa", recuerda Charo a Aimar, al que confiesa que, en ese momento, "le hubiera matado" ya que ella lo que quería saber era "cómo había estado como actriz". "Me dice, 'ah, bien'....", recuerda Charo, que insiste en que "esas cosas son horribles".

Por eso, Charo López insiste en que la belleza "es un privilegio, pero también un arma de doble filo". Y es que a la actriz le "ha pesado mucho": "Ha condicionado mi vida para muy bien y a veces, supongo que para mal, es una carga y si una mujer guapa dice que no, miente".

El no al desnudo

La actriz recuerda cómo durante su carrera se negó a salir desnuda en las escenas. "Vosotros no habéis vivido la obsesión que había con el desnudo", afirma Charo López a Aimar Bretos, al que cuenta cómo en casi todas las películas le pedían que se desnudara: "Yo no podia con eso, me iba de la película". "Yo soy estrecha y reprimida", asegura la conocida actriz, que critica a las personas que dicen que hay desnudos justificados.

"Eso es un camelo, el desnudo justificado es una mentira", asegura Charo López, que, aunque no quiere "poner mal a nadie" porque sus compañeras "son sagradas", recuerda que muchas actrices usaban ese concepto. "Como yo era estrecha y no me desnudaba, las que lo hacían y querían justificarlo, decían que estaba justificado porque sí y que si no no lo harían, pero lo hacían". Incluso, López recuerda cómo se ha ido en pleno rodaje de algunos proyectos por intentar engañarla para que rodara desnuda.

Su masturbación en 'Los gozos y las sombras'

Por otro lado, Aimar Bretos recuerda una de las escenas de Charo López más históricas del cine: su masturbación en 'Los gozos y las sombras'. "¿Cómo cayó en aquella España?", pregunta el presentador de La Noche de Aimar a la artista, que recuerda los entresijos de la conocida escena.

Aunque Charo López pidió que no hubiera nadie en el plató mientras grababa la escena, la realidad fue bien diferente. "La rodé con muchísima gente", recuerda la artista, que explica, entre risas, a Aimar Bretos, cómo interpretó la masturbación: "Llegó una nota de televisión que decía que si la masturbación iba a estar en plano general, los niños y los menores debían creer que le dolía el estómago, y si se hacía a plano corto, debían creer que le dolían las muelas". "Y así lo hice, asi se rodo esa secuencia", afirma la actriz.

Su colegio de monjas

"Eres un huracán de libertad, pero te criaste en las Jesuitas de Salamanca", destaca Aimar Bretos a Charo López, que explica que su padre "era un hombre de derechas". Sin embargo, destaca cómo tanto ella como sus hermanos, pese a su familia de derechas y asistir a un colegio religioso son "unos tirados".

"Yo me crie en un colegio de monjas y aquello... mi vida empezó siendo muy dura", explica la actriz, que recuerda la primera vez que fue al colegio y, como se puso de manga corta, la moja le riñó y le cosió unos pañuelos en las mangas, para que fuera más tapada.

El machismo

Aimar Bretos recuerda la entrevista que hizo a Belén Rueda en el plató de La Noche de Aimar. "Sí, la vi, me gustó muchísimo", confiesa Charo López al presentador, quien recuerda una de las reflexiones de Rueda: "Nos dijo que cualquier mujer a la que preguntáramos nos diría que ha sufrido acoso".

"Yo solamente siendo muy pequeña en los veraneos a los que nos llevaba mi padre de tres meses", recuerda la actriz, que explica cuando un noviete que tenía en aquella época le preguntó por qué tenía la cara tan irritada al salir de clase de Latín.

"Le dije que saliera al jardín cuando daba la clase y lo vería", recuerda Charo López, que explica cómo su entonces profesor de Latín sabe la clase con su cara pegada a la suya. "Yo no sabía que eso no estaba bien visto, era ingenua", reconoce López, que confiesa que su novio y unos amigos "dieron una paliza" a su profesor tras descubrirlo.

Charo, emocionada

"¿Cómo titularías la obra de tu vida?", pregunta Aimar Bretos a Charo López para finalizar su entrevista en La Noche de Aimar. Una pregunta que hace a la actriz emocionarse al responde: "Demasiado corta". "Muy corta", insiste Charo Reina, que enseña al presentador cómo se ha emocionado al terminar la entrevista.

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