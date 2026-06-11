Charo López termina al borde de las lágrimas su entrevista con Aimar Bretos tras esta sentimental pregunta: "Me he emocionado"

"¿Cómo titularías la obra de tu vida?", pregunta Aimar Bretos a Charo López para finalizar su entrevista en La Noche de Aimar. "Demasiado corta", responde la actriz, que no puede evitar emocionarse en el plató.

Aimar Bretos se acerca al final de su entrevista a Charo López en el plató de La Noche de Aimar recordando la entrevista que hizo a Belén Rueda. "Sí, la vi, me gustó muchísimo", confiesa Charo López al presentador, quien recuerda una de las reflexiones de Rueda: "Nos dijo que cualquier mujer a la que preguntáramos nos diría que ha sufrido acoso".

"Yo solamente siendo muy pequeña en los veraneos a los que nos llevaba mi padre de tres meses", recuerda la actriz, que explica cuando un noviete que tenía en aquella época le preguntó por qué tenía la cara tan irritada al salir de clase de Latín. "Le dije que saliera al jardín cuando daba la clase y lo vería", recuerda Charo López, que explica cómo su entonces profesor de Latín sabe la clase con su cara pegada a la suya. "Yo no sabía que eso no estaba bien visto, era ingenua", reconoce López, que confiesa que su novio y unos amigos "dieron una paliza" a su profesor tras descubrirlo.

Tras conocer este hecho, y haber escuchado toda la entrevista a la conocida actriz, Aimar Bretos finaliza la charla con una última y personal pregunta: "¿Cómo titularías la obra de tu vida?". "Demasiado corta, muy corta", afirma emocionada Charo Reina, que enseña al presentador cómo los ojos se le han llenado de lágrimas al responder.

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