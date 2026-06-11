Charo López reflexiona sobre su infancia en un colegio de monjas: "Mi padre era de derechas, mi vida empezó siendo muy dura"

"Yo me eduqué con las monjas, pero también me salvó tener cierto descaro, me defendía bien porque me gustaba armar lío", reconoce Charo López, que tras el colegio fue a la Universidad de Salamanca para estudiar Filosofía.

Aimar Bretos pregunta a Charo López en el plató de La Noche de Aimar por su infancia, y es que el presentador se muestra muy sorprendido al conocer dónde estudió: "Eres un huracán de libertad, pero te criaste en las Jesuitas de Salamanca". "Mi padre y mi familia eran de derechas, pero mis hermanos son como yo, unos tirados", afirma, entre risas, la actriz, que explica cómo fue su paso por el colegio.

"Yo me crie en un colegio de monjas, mi vida empezó siendo muy dura", reconoce Charo López, que recuerda cómo la primera vez que fue al colegio, una monja la riñó por llevar manga corta y le cosió unos pañuelos en las mangas para que se tapara. Por otro lado, la actriz destaca que su madre "era una modelo, era bellísima" y también muy divertida. Y es que la artista recuerda cómo reaccionó su madre al descubrir que sus primeras notas eran todas un 0: "Le dije a mi madre que qué hacíamos porque papá se iba a enfadar y me dijo que poner un 1 delante, era el ser más gracioso".

Además, la actriz cuenta lo mucho que le molesta que las monjas le llamasen Rosario: "Hay que tener una jeta...". "Era terrible", asegura la artista, que explica a Aimar Bretos en el vídeo que hay sobre estas líneas: "Yo me eduqué con las monjas, pero también me salvó tener cierto descaro, entonces yo me defendía bien porque, como me gustaba armar lío y era muy traviesa, no me hicieron sufrir mucho".

Por último, Charo López destaca cómo tuvo la oportunidad de ir a la Universidad en una época en la que no era habitual ver a mujeres estudiando carreras. "Por suerte, mi padre quería que estudiáramos". "Estudié Filosofía y, cuando me casé y me vine en Madrid, hice de especialidad Filología Románica".

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