Charo López recuerda cómo su novio y sus amigos dieron "una paliza" a su profesor de Latín por propasarse: "Daba la clase pegado a mi cara"

Charo López recuerda que su profesor de Latín le daba clase con su cara pegada a la suya hasta que un día su novio le preguntó por qué tenía la cara tan roja: "Cuando terminé la clase me consta que le dieron una paliza".

Aimar Bretos recuerda a Charo López en el plató de La Noche de Aimar la entrevista que hizo hace unos programas a Belén Rueda. "Sí, la vi, me gustó muchísimo", confiesa Charo López al presentador, quien recuerda una de las reflexiones de Rueda: "Nos dijo que cualquier mujer a la que preguntáramos nos diría que ha sufrido acoso".

López recuerda que ella solo vivió un caso de acoso "siendo muy pequeña en los veraneos" a los que les llevaba su "padre de tres meses". "Recuerdo que salía de clase de Latín con la cara irritada y un noviete que tenía me preguntó por qué salía así y le dije que saliera al jardín cuando daba la clase para saberlo", recuerda la actriz, que explica a Aimar Bretos que tenía la cara tan irritada porque su profesor de Latín se pegaba a ella.

"Me daba la clase pegando la cara", recuerda la artista, que explica que, entonces, ella "no sabía que eso no estaba bien visto" porque era una joven "ingenua". "Cuando terminé la clase me consta que le dieron una paliza", cuenta Charo López.

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