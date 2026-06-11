Charo López y la escena de la masturbación que marcó a España: "Hoy en día no creo que se atreviera nadie a hacerla"

Charo López cuenta a Aimar Bretos los entresijos de la escena de la masturbación que grabó en 'Gozos y las sombras' en los años 80 en España: "Llegó una nota de televisión que decía que los niños debían creer que me dolía el estómago y las muelas".

Aimar Bretos destaca a Charo López en el plató de La Noche de Aimar que "se lleva décadas hablando de la escena de la masturbación en 'Los gozos y las sombras'". "¿Cómo cayó en aquella España?", pregunta el presentador a la artista, que recuerda los entresijos de esta ya mítica escena del cine español.

"Empezamos a grabar 'Los gozos' y vino Torrente Ballester un día al rodaje y me invitó a comer", recuerda la artista, que explica que le dijo que "quería añadir una escena" a su personaje: "Yo le dije que lo que quisiera porque era dios y me dijo que era una escena en la que soñaba con el amor de su vida y que, como no lo tenía, se masturbaba".

"Yo no dije nada, cómo le iba decir nada a don Gonzalo, y él habló con el director y con producción y prepararon la secuencia", recuerda Charo López, que explica que el director le preguntó "que quería para la secuencia": "Le dije que no quería que hubiera nadie en el plató y que me dijera hasta dónde podía llegar". "Me dijo que primero iba yo a ver la cama y me dijo que estuviera tranquila, que no iba a haber nadie", recuerda Charo López, que, sin embargo, destaca cómo el día en el que hubo que rodar la escena, aunque estaba prohibido que hubiera gente en el plató, terminó grabándola "con muchísima gente".

Además, la artista recuerda que llegó "una nota de televisión que decía que si la masturbación iba a estar en plano general, los niños y los menores debían de creer que le dolía el estómago y si se hacía a plano corto, los menores debían de creer que le dolía las muelas". "Y así lo hice, así se rodó esa secuencia", destaca López, que confiesa que no se arrepiente de haberla grabado porque tuvo una de las mayores ovaciones de su vida.

Por último, Charo López cuenta en el vídeo principal de esta noticia la tierna reacción de sus padres. Y es que su padre, un hombre "serio" que nunca llevaba nada a su casa, apareció un día con una bandejita de pasteles: "Me dio un abrazo y me felicitó, me dijo que era una gran actriz aunque no le gusto la masturbación".

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