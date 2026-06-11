"Antes los periodistas con mujeres como yo no tenían buena intención": Charo López se sincera con Aimar Bretos

"¿Qué es de lo que se ha publicado de ti, lo que más rabia te ha dado?", pregunta Aimar Bretos a Charo López, que contesta en este vídeo en el plató de La Noche de Aimar.

Aimar Bretos pregunta a Charo López por su paso por la universidad en una época en la que no era habitual ver a mujeres estudiando carreras en España. "Por suerte, mi padre quería que estudiáramos". "Estudié Filosofía y, cuando me casé y me vine en Madrid, hice de especialidad Filología Románica".

Sobre ello, el presentador pregunta a la artista si le da "rabia que no se sepa más eso" de ella. "Yo lo cuento, será que no lo publican", responde Charo López.

"¿Qué es de lo que se ha publicado de ti, lo que más rabia te ha dado?", pregunta Aimar Bretos a Charo López en el plató de La Noche de Aimar, donde la actriz recuerda que le "han preguntado mucho por chicos y amores" y le daba rabia que le "malinterpretaran".

"Antes los periodistas con mujeres como yo no tenían buena intención", asegura la artista, que destaca que se "pensaban que siempre teníamos que ser especiales".

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