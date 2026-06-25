Alberto San Juan, tras interpretar a un cura en su última película: "Soy ateo y fan de una cierta interpretación de la figura de Jesucristo"

El actor Alberto San Juan presenta La Luz, su nueva película, donde interpreta a un sacerdote. En La Noche de Aimar, reflexiona sobre el papel del personaje, su visión del cristianismo y 'el gusto' que ha desarrollado por los evangelios.

Alberto San Juan visita La Noche de Aimar, el programa de laSexta presentado por Aimar Bretos, para hablar de su nueva película, 'La Luz', y de otros asuntos como la política o la Iglesia. En esta ocasión, el actor se detiene especialmente en el papel que interpreta en el filme, donde da vida a un cura.

El actor explica que el papel le ha llevado a profundizar en la lectura de los evangelios y reconoce que el proceso de preparación le ha hecho revisar textos religiosos con especial interés, aunque desde una mirada crítica y personal. "Soy bastante fan", señala para sorpresa de Aimar.

También lo es de "cierta interpretación de la figura de Jesucristo". "En mi caso, no como hijo de Dios, porque soy ateo, pero sí como líder comunitario", matiza. "No en un sentido jerárquico de jefe, sino en un sentido de dinamizador en el sentido de la emancipación humana y de la defensa del oprimido frente al poder radical", explica. Un discurso que se asemeja bastante con su ideología y su forma de entender la vida y la política.

"Es decir, que hay una concepción del cristianismo con la que me identifico", concluye.

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