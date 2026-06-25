Alberto San Juan, cuando Aimar Bretos le pregunta si sigue "pensando en sexo todo el rato": "Más pensando que haciendo, desgraciadamente"

Una reflexión sobre la amistad durante la adolescencia acaba derivando en uno de los momentos más distendidos de la entrevista de Alberto San Juan en La Noche de Aimar. Todo surge a raíz de una pregunta comprometida de Aimar Bretos.

Las mejores entrevistas suelen esconder momentos que nadie ve venir. Eso es precisamente lo que ocurre durante la visita de Alberto San Juan a La Noche de Aimar, donde una charla sobre amistades juveniles acaba derivando en una confesión tan espontánea como divertida sobre el sexo.

El actor, que acaba de estrenar la película La Luz, recuerda junto a Aimar Bretos su estrecha relación con Coque Malla. Ambos se conocieron siendo adolescentes y compartieron una amistad especialmente intensa durante aquellos años. "Tuvimos una de esas amistades de la adolescencia y fuimos como amantes, solo que no había sexo entre nosotros", relata.

El intérprete explica que, aunque no existía una relación sentimental, ambos compartían largas conversaciones sobre una de las grandes obsesiones de cualquier adolescente. "Hablábamos de sexo y nuestra desesperación por comenzar nuestra vida sexual", añade.

"¿Sigues pensando en sexo todo el rato?", le pregunta Aimar de manera inesperada. "Hoy en día más pensando que haciendo, desgraciadamente", admite entre risas. "Sí, ya me gustaría pensar mucho menos y hacer un poco más".

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