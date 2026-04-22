Aimar Bretos ya está listo para 'La Noche de Aimar': "Tenemos una conversación pendiente"

Aimar Bretos llega muy pronto a laSexta con un nuevo programa, 'La Noche de Aimar', y ya nos avisa de que "tenemos una conversación pendiente" con toda esa "gente interesante" que hay "ahí fuera".

Tras el estreno de 'Cara al Show' con Marc Giró, laSexta presenta a su otro gran fichaje de la temporada. Aimar Bretos desembarca en este 'pedazo de cadena' con 'La noche de Aimar', un nuevo espacio televisivo que estará conducido por el periodista, uno de los más valorados del panorama audiovisual. "Pues ya estoy en laSexta", anunciaba hace unos días. Hoy, nos ofrece una nueva pista.

"Hay gente muy interesante ahí fuera. Con todos ellos tenemos una conversación pendiente", advierte, mientras nos deja echar un breve vistazo al plató, coronado por dos micrófonos y una mesa. "Gente muy conocida y gente que tienes que conocer", nos decía hace unos días.

Aimar Bretos, referente del periodismo

Aimar Bretos se pone al frente de 'La Noche de Aimar', un formato para el prime time de laSexta producido por Newtral.

Graduado en Periodismo por la Universidad de Navarra, Bretos se ha consolidado como una de las voces más influyentes del panorama mediático español. Sus primeros pasos los dio siendo muy joven en emisoras locales, hasta que en 2008 dio el salto a la Cadena SER. Allí desarrolló buena parte de su trayectoria, tanto en los servicios informativos como en 'Hoy por Hoy', donde terminó de afianzar un estilo propio y reconocible.

En 2019 asumió la subdirección y, dos años después, en julio de 2021, pasó a dirigir 'Hora 25', reforzando su papel como referente en la información política y el análisis de actualidad.

Su trabajo ha sido distinguido con premios de prestigio como la Antena de Oro y el Premio Ondas, reconocimientos que respaldan su rigor periodístico.

Tras la llegada de Marc Giró, Bretos también se incorpora a Atresmedia, sumándose al equipo de comunicadores de laSexta junto a nombres como Antonio García Ferreras, Iñaki López, Jokin Castellón, Alfonso Arús, Jordi Évole, Helena Resano, Ana Pastor, Dani Mateo, El Gran Wyoming, Glòria Serra, José Yélamo y Josep Pedrerol, entre otros.

Consolidada como un referente en actualidad, laSexta ha sabido construir una identidad propia basada en la combinación de información, humor, análisis social y espíritu crítico, todo ello con un tono ágil y cercano.

A esa oferta, que ya incluye espacios como 'Salvados', 'Pesadilla en la cocina', 'El Objetivo', 'Lo de Évole', 'Más vale tarde', 'Al rojo vivo', 'Jugones', 'El intermedio' o 'Aruser@s', se suma ahora 'La Noche de Aimar'. Una nueva apuesta que refuerza su propuesta. Porque Aimar Bretos ya está en laSexta.

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