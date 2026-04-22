Rafa López: "María Guardiola vino para ser la Merkel del PP y se le está poniendo cada vez más cara de Meloni española"

El sociólogo ha analizado en Al Rojo Vivo la investidura de María Guardiola y el pacto entre PP y Vox en Extremadura, cuestionando el foco del debate: "Las grandes desigualdades en España no son por nacionalidad, sino por clase social".

El sociólogo Rafa López ha analizado en Al Rojo Vivo la investidura de María Guardiola y el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura. "María Guardiola vino para ser casi la Merkel del Partido Popular y cada vez se le está poniendo más cara de Meloni española", ha afirmado.

En su intervención, López ha cuestionado algunos de los argumentos utilizados en el debate político: "Estamos hablando de una Extremadura donde hay un 4% de inmigración. Se mencionaban los bulos, pero aquí podemos hablar de dos falacias. Se dice que hay discriminación por nacionalidad, pero las grandes desigualdades en España siguen siendo de clase social. No tienen que ver con la nacionalidad, sino con la posición económica".

Además, ha señalado el papel de los servicios públicos en este contexto: "Cuando hay problemas de acceso, la cuestión es quién presta esos servicios y en qué condiciones. En este país ha habido un recorte importante de los servicios públicos. La responsabilidad no es de quienes los necesitan o luchan por ellos, sino de quienes los están recortando".

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