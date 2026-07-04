"No pregunto el precio de las cosas, cuando quiero algo lo quiero ya": la confesión de Mar Segura en 'Mujeres ricas'

"La gente sabe lo que cuesta un Miró, imagínate, a partir de los 300.000 euros...", afirma Mar Segura en este vídeo de 'Mujeres ricas' cuando intenta convencer a su marido, Gabriel, de que le comprara un Miró.

Mar Segura llevó a su marido, Gabriel, a una galería de arte en el primer capítulo de 'Mujeres ricas', donde intentó convencerle para que le comprara un Miró. "La gente sabe lo que cuesta un Miró, imagínate, a partir de los 300.000 euros...", aseguraba la mujer a cámara, donde se confesaba: "Le dije a Gabriel que quiero un Miró y me dijo que ya veremos, pienso que lo voy a comprar porque él sabe que el arte me persigue".

"No pregunto el precio de las cosas, cuando quiero algo lo quiero ya", insistía Mar Segura en 'Mujeres ricas', donde su marido no se mostraba muy convencido de comprar el cuadro. Sin embargo, Mar insistía: "El aspecto económico es importante, pero la mirada es lo más importante en el arte". "No voy a negociar el precio de la obra, ese papel se lo voy a dejar a mi marido, que lo hace muy bien", afirmaba Segura mientras su marido seguía dudando.

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