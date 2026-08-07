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Mariana Nannis analiza el cuadro de un amigo pintor: "Lamentablemente no podemos usar piel humana porque se pudriría rápido"

"Me veo reflejada en el cuadro porque todos en el fondo tenemos algo de anima", afirma Mariana Nannis al conocer este cuadro, llamado "fashion victim" en el que una especie de animal luce piel humana.

Mariana Nannis, al ver un cuadro que refleja a una "fashion victimin" con piel de animal: "Nosotros nos pudrimos, los animales no"

Mariana Nannis acude al estudio de un amigo artista y profesor de arte de su hija Axel, que le va enseñando sus últimos cuadros. Uno de ellos está inspirado en la mujer y la ropa. Titulado "fashion victim", refleja un "mundo al revés" que ha creado el artista en el que una especia de animal "luce un vestido muy sensual pero lo que realmente está luciendo es la piel humana".

"Lamentablemente no podemos usar piel humana porque se pudriría rápido", afirma Mariana Nannis, que destaca que hasta en eso "los animales son mejores que nosotros porque nosotros nos pudrimos rápido y los animales no". "Me veo reflejada en el cuadro porque todos en el fondo tenemos algo de animal", afirma la modelo.

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