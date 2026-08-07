Mar Segura invita a Mariana Nannis a su gala benéfica: "Se ha comprometido a donar una camiseta firmada de Maradona"

"Estoy contenta con Mariana porque me ha comentado que quiere asistir y que hablará con Maradona para que le done una camiseta firmada para sortearla", afirma Mar Segura tras invitar a Mariana Nannis a su cena benéfica.

Mariana Nannis y Mar Segura charlan en este vídeo de Mujeres ricas sobre su vida. "¿No piensas tener hijos?", pregunta la argentina a la socialité de Almería, que contesta en este vídeo: "No tengo y nunca me lo he planteado y tampoco han venido de forma natural". "Yo de pequeña siempre decía que antes de tener un hijo prefería adoptarlo pero mi marido se ve muy mayor ya para tener un bebé, pero nunca se sabe", explica Segura.

Tras conocer a Mariana, Mar asegura que son dos mujeres "completamente diferentes" porque su entorno y vida han sido diferentes. Sin embargo, la socialité invita a Mariana a su cena benéfica: "Es una mujer fuerte, íntegra y amante de la vida". "Estoy contenta con Mariana porque me ha comentado que quiere asistir y que hablará con Maradona para que le done una camiseta firmada para sortearla", explica Segura.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido