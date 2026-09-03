Fans de El Ejido lanzan un regalo a Mar Segura por encima del muro de su casa: "¡Queremos ver tu Miró!"

Mar Segura cuenta a su amiga Marta cómo se ha encontrado en el jardín de su casa un regalo de sus fans de El Ejido: "Mira lo que me han tirado por el jardín para que me lo ponga en el siguiente capítulo de Mujeres ricas".

"Creo que la gente me ve frívola", reflexiona Mar Segura sobre su paso por Mujeres ricas en este vídeo, donde se sincera: "Por eso, cuando salió el primer capítulo aprovecharon para arremeter contra mi persona, porque no me conocen, solo conocen mi fachada". "Me gustaría que la gente se preocupara por sí misma, y ahondara en su interior porque es la única forma de ser felices", segura la socialité, que afirma tajante en el vídeo: "Soy una persona que ha ahondado muy bien en su interior, con lo cual invito a que lo hagan".

Por otro lado, Mar Segura enseña a su amiga Marta un regalo que le han "tirado por el jardín". Se trata de un pañuelo con el siguiente mensaje: "Por favor, póntelo en el siguiente capítulo de Mujeres ricas, te queremos, Mar, tus fans de El Ejido, y queremos ver tu Miró".

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