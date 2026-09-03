Marta sorprende a su madre con su portada de 'Interviú': "Sé que te avergüenzas de mí porque salgo en bolas"

Marta llega a casa con una sorpresa que sabe que no va a gustar nada a su madre: ha protagonizado la portada de 'Interviú'. Puedes ver su reacción en este vídeo de Princesas de Barrio.

Marta llega a casa con una sorpresa que sabe de antemano que no va a hacer ninguna gracia a su madre: ha protagonizado la portada de 'Interviú'. La joven, consciente de que su decisión puede provocar una fuerte reacción, se presenta ante las cámaras de laSexta dispuesta a enseñársela.

La noticia llega además en un momento complicado para Marta. Desde la escuela de azafatas la han expulsado por sus continuas ausencias, aunque ella trata de quitarle importancia y asegura a su madre que "tiene un dinero extra" para poder volver a apuntarse.

"Lo que me parece raro es que no se haya ido a tomarse una tila", comenta Marta, al comprobar la reacción de su madre cuando descubre la portada: "No quiero ni mirarla". "Sé que te avergüenzas de mí porque salgo en bolas, ¿otra decepción más? Pues qué más da, si te llevo dando decepciones toda la vida", le reprocha la protagonista de Princersas de Barrio.

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