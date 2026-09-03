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Premios Juventud

Marc Anthony, Ana Mena, Camilo, Manu Carrasco... Marbella acoge los Premios Juventud en el Starlite

Hasta 250 artistas acudirán a los Premios Juventud, en Marbella, donde actuarán, entre otros, Marc Anthony y Ana Mena.

Marc Anthony

Este jueves 3 de septiembre, Marbella va a celebrar sus Premios Juventud en el Starlite con 250 artistas. Entre ellos, Marc Anthony, a quien Alfonso Arús ve "muy delgado". Por su parte, Ana Mena debutará en los Premios con una actuación en la que repasará su discografía mientras que Camilo, que se está a punto de estrenar 'Chiquita', una canción dedicada a su segunda hija.

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