Marc Anthony, Ana Mena, Camilo, Manu Carrasco... Marbella acoge los Premios Juventud en el Starlite

Hasta 250 artistas acudirán a los Premios Juventud, en Marbella, donde actuarán, entre otros, Marc Anthony y Ana Mena.

Este jueves 3 de septiembre, Marbella va a celebrar sus Premios Juventud en el Starlite con 250 artistas. Entre ellos, Marc Anthony, a quien Alfonso Arús ve "muy delgado". Por su parte, Ana Mena debutará en los Premios con una actuación en la que repasará su discografía mientras que Camilo, que se está a punto de estrenar 'Chiquita', una canción dedicada a su segunda hija.

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