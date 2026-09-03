Alfonso Arús, tras conocer a la mujer con diez narices intercambiables: "Esto para Lucas es perfecto"

La nueva intervención de nariz de Lucas González, de Andy y Lucas, en manos del reconocido cirujano Sercan Gode en Turquía sirve de punto de partida para este curioso viral en 'Aruser@s'.

A raíz de la nueva intervención de Lucas González, de Andy y Lucas, que se ha sometido a una operación de nariz en Turquía, Alfonso Arús ha encontrado un curioso viral que guarda cierta relación con el tema. El artista gaditano ha contado que se ha puesto en manos del reconocido cirujano Sercan Gode, al que él mismo define como una "eminencia".

Mientras en 'Aruser@s' comentan su nueva imagen, el programa muestra el caso de una británica que ha llevado el concepto de cambiarse de nariz a otro nivel.

La mujer cuenta con hasta diez prótesis nasales diferentes que puede ir intercambiando según el momento. "Perdió la nariz por una enfermedad autoinmune y le han puesto un implante de titanio", explica Alba Sánchez. Pero, ¿por qué necesita hasta diez prótesis distintas? La respuesta está en algo tan sencillo como el tono de piel. A lo largo del año su piel cambia de color, por lo que dispone de diferentes prótesis para que la nariz se adapte a su tono en cada momento. "Esto para Lucas es perfecto", bromea el presentador.

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