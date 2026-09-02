Hemeroteca de Mujeres ricas
El dardo de Mar Segura a Mariana Nannis: "No hay que ir anunciando con un altavoz que vas a ayudar a barrios marginales"
Mar Segura se sincera en este vídeo de Mujeres ricas sobre lo que piensa de Mariana Nannis, quien, finalmente, no ha acudido a su gala benéfica.
Mar Segura charla con su prima sobre su paso por Mujeres ricas. Y es que la joven le cuenta las críticas que escucha hacia ella de parte de sus clientas. "Dicen que si fueras rica de verdad no saldrías en la televisión", afirma la mujer a Mar Segura, a la que le confiesa que "el tema del Miró ha causado un impacto total".
Mar reconoce que ha dicho frases "que se han quedado" en la memoria de la gente: "Espero que estas frases sirvan para que la gente sea más feliz y consigan lo que quieren". "Lo más positivo para mí ha sido conocer gente nueva y relacionarme con gente totalmente diferente a mi entorno y eso me enriquece", asegura Mar Segura, que destaca que todas sus compañeras "tienen algo diferente y que atrae". Por ejemplo, confiesa en este vídeo que "Mariana Nannis es una persona excéntrica": "Lo vemos en las grabaciones". "Cuando conocí a Mariana pensaba que iba a venir a mi cena benéfica, también respeto a la gente que va a los barrios marginales... pero no hay que ir anunciándolo con un altavoz", afirma Mar Segura, que destaca que "hay gente anónima que también lo hace y no lo anuncia".
*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.
*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido