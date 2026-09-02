May, tajante con los pechos operados de La Jessy: "¿Te imaginas un Valentino sobre Naty Abascal o Preysler?"

Para el exclusivo pase privado de alta costura que May ha organizado junto a sus amigas y clientas, 'la Jessy' tiene que encontrar el look perfecto para recibir a las invitadas.

May apuesta por vestir a Jessy con un top dorado ajustado y con escote, pantalones negros ceñidos, tacones y una blazer. Un estilismo que sobre el papel parece perfecto, pero que la diseñadora considera que pierde elegancia por la forma en la que queda el escote.

"Lo del pecho no sé qué vamos a hacer, no es nada elegante", sentencia May, que recurre entonces a dos iconos de la moda española para explicar su particular visión de la elegancia: "¿Te imaginas un Valentino puesto sobre Naty Abascal o Preysler con los pechos operados? Es que lo destrozan".

May insiste en que, para ella, el problema está en cómo el pecho modifica la caída de las prendas y sentencia: "¡Las mujeres elegantes no se ponen pechos! Mira cómo me lo destrozas, ¡y eso que estás muy guapa!".

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