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El monólogo de Goyo Jiménez sobre la Biblia: "¿Qué preferís que os expliquen el principio del mundo con el Big Bang?"

"La gente dice que no la lee porque no explica bien la Creación", afirma Goyo Jiménez en su monólogo de El Club de la Comedia, donde recuerda que "es una cosa literaria, no literal".

El monólogo de Goyo Jiménez

Goyo Jiménez llega al plató de El Club de la Comedia "jodido" porque se ha dado cuenta de que "la mayor parte" de sus monólogos "empiezan con 'no sé si os habéis fijado'". "Resulta uqe esto se llama feedback, comunión de ideas, es para meterte en tu red"; destaca el monólogo, que afirma que le da "mucha rabia los artistas que, como les funciona una fórmula, se quedan con ella de por vida".

"Esto en América no pasa", bromea Goyo Jiménez, introduciendo su tema preferido de los monólogos. Además, Jiménez reflexiona sobre al Biblia: "La gente dice que no la lee porque no explica bien la Creación". "Es una cosa literaria, no literal", afirma Jiménez, que pregunta al público: "¿Qué preferís que os expliquen el principio del mundo con el Big Bang?, ¿lo entendéis alguno?". "Yo, que tengo un cerebro privilegiado, no lo entiendo", afirma.

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