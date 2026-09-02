Ferreras, tras conocer el informe policial sobre Ceuta: "Es alucinante, Marlaska no se ha enterado de nada"

El presentador ha indicado que le parece "sorprendente" la reacción del ministro tras conocer que el informe policial asegura que la entrada irregular de migrantes a Ceuta estuvo dirigida por gendarmes marroquíes.

Antonio García Ferreras ha reaccionado a la actitud del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska tras conocerse el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que ha entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón y que apunta a que Marruecos facilitó y planificó la entrada masiva de migrantes a Ceuta a finales del mes de julio.

"Alguien del Gobierno está diciendo: ¿pero qué me estáis contando?", ha señalado el presentador de Al Rojo Vivo, destacando que la Policía española ha destrozado la defensa que hacía el ministro, que aseguraba que Marruecos era un "socio fiable" y no estaba detrás de lo sucedido.

"Lo sorprendente es la reacción de Marlaska, que esta madrugada le ha pedido explicaciones a su mano derecha principal, el director general de la Policía", ha apuntado Ferreras.

De esta forma, ha reconococido que le parece "alucinante" que el ministro se sorprenda ahora de que haya informes policiales que determinen que Marruecos facilitó y planificó la entrada de migrantes. "No se enteró de nada", ha destacado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.