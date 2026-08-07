Así reacciona Mariana Nannis cuando la presentan por el apellido de su marido: "No, porque si no sería de él y no puedes ser de nadie"

"No, Mariana Nannis, Caniggia es el apellido de mi marido", afirma Mariana cuando la presentan como Mariana Caniggia. "Porque si no sería ya de mi marido, y no puedes ser de nadie, nunca puedes usar el apellido de tu marido".

El profesor de arte de su hijo Axel presenta a Mariana Nannis a Mar Segura en este vídeo de Mujeres ricas. Sin embargo, el hombre se equivoca y presenta a la argentina como Mariana Caniggia, algo que no gusta a la modelo. "No, Mariana Nannis, Caniggia es el apellido de mi marido", detalla la socialité, que explica que si la llama así sería ya de su marido "y no se puede ser de nadie".

Por otro lado, como ambas son fanáticas del arte, el artista presenta uno de sus cuadros a Mar Segura, quien destaca su originalidad y le pregunta por cuánto puede costar una de sus obras. "Un formato pequeño está a partir de los 6.000 euros", responde el artista, que destaca que "son cuadros frutos de mucho trabajo e investigación". Por su parte, Mar Segura confiesa a cámara que es "una obra diferente": "Tienes que estar muy preparada para recibirla visualmente porque es de una originalidad y una fantasía extrema".

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