A pocos días de la celebración del 50 cumpleaños de la reina Letizia, recordamos el cuarto capítulo del documental 'Los Borbones: una familia real' (disponible en ATRESplayer PREMIUM), que se centra en su figura y cómo fueron sus primeros años en la familia real. Un episodio que fue analizado por los periodistas Ana Pastor y Ángel Antonio Herrera en el programa de laSexta presentado por Nuria Roca.

Uno de los momentos que se narran en la cuarta entrega del documental es el día en el que Letizia Ortiz conoció a los padres de Felipe de Borbón. "Fue más duro que el examen a Suárez", asegura Fernando Ónega en 'Los Borbones: una familia real', apunta Ana Pastor. "Según cuentan, la cena fue bien. A ellos les gustó", pero cuando empiezan "los ataques" es cuando se comienzan a conocer algunos detalles del pasado de Letizia. "Se ha sido tremendamente injustos con ella", reconoce la periodista, comparando los posibles errores que la reina podría haber cometido con todo lo acontecido con Iñaki Urdangarín y su paso por la cárcel.

"En el documental se cuenta como gran error por parte de los muy monárquicos la interrupción tan natural y tan obvia en la pedida", relata Pastor, que afirma que "a partir de entonces ella ha tenido que dar un paso atrás", algo que según se afirma en el cuarto capítulo de 'Los Borbones: una familia real', "le costó mucho". La periodista destacó que "el único error de la reina Letizia que se computa como tal es la escena de la Catedral de Palma", un gesto que Pastor considera "hiperhumano". "Había una reglas pactadas que no se cumplen y yo creo que es una forma también de proteger a las hijas", opina.

El periodista Ángel Antonio Herrera también contó en el programa 'La roca' una sorprendente anécdota que le ocurrió cuando se encontró casualmente con Letizia Ortiz en un centro comercial. "Lo primero que hizo fue retirarse un pañuelo/velo que llevaba para no ser reconocida y me dijo: 'Mírame, para que veas que no me he operado, como dicen'", relató. La reina prosiguió con la conversación con Herrera, a quien le confesó que estaba preocupada. "Se meten conmigo por todo porque Letizia es un tema que vende", aseguraba tal y como afirma el periodista en este vídeo.