Jordi Évole pregunta a Leo Messi sobre su futuro fuera de los campos de fútbol ¿A qué se dedicará el astro argentino cuando se retire? Aunque Messi destaca que todavía no tiene nada pensado, tiene claro que será "algo relacionado con el fútbol": "Es lo que me gusta, lo que creo que sé".

Eso sí, Messi confiesa que no se ve "de entrenador": "Me gustaría ser quizá director deportivo y, ahí sí, traer a los jugadores que yo quiera o intentar traer los jugadores que crea que sean buenos para el club que me toque estar".