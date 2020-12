Jordi Évole pregunta a Leo Messi por su mal perder e, incluso, le recuerda que se le ha visto hasta hacer trampas a su hijo jugando al Uno. "La verdad es que desde chiquito, Es una cosa que fue siempre así", explica Messi, que recuerda que "cuando perdía, lloraba" o se peleaba con su hermano": "Soy muy calentón y en la calentura no pienso y hago y digo lo que me sale y después me arrepiento. Pero soy así, soy calentón. No me gusta perder".

"Supongo que el 8-2 del Bayer fue para ti lo peor", pregunta Évole al astro argentino, que responde que "fue un momento duro por cómo se perdió sobre todo". ¿Ser el mejor jugador del mundo y tenerlo prácticamente que demostrar cada partido genera ansiedad a Leo Messi? El futbolista habla sobre ello en el vídeo principal de esta noticia, en donde confiesa que no juega "para ser el mejor del mundo", sino "para ganar y para dar el máximo al equipo": "No juego para lucirme y que digan que soy el mejor". Además, en el vídeo también cuenta lo mal que lo pasó el vestuario por la derrata contra el Bayern y su sufrimiento a la hora de ir al psicólogo, una idea en la que insiste su mujer, pero en la que él todavía no acaba de dar el paso.